Зачем в квартплату включат новую графу — страхование жилья?

Чем грозят татарстанцам изменения в законодательстве, вступающие в силу уже в августе?

В платежках за услуги ЖКХ появится новая графа — страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Соответствующие изменения в законодательстве вступают в силу 4 августа. Но сама услуга страхования квартиры останется добровольной, так что платить за нее или нет — выбирать собственнику. О том, зачем это было сделано и повлияют ли изменения в законе на размеры суммы в платежках за ЖКУ, которые получат жители Татарстана, — в материале «Реального времени».



«Не хочешь — не плати»



Новость об изменении законодательства татарстанцы восприняли однозначно — как очередное покушение на кошельки. В соцсетях и мессенджерах стали распространяться предупреждения, смысл которых состоит в том, что страхование — дело добровольное, но единожды заплатив, выразишь согласие на заключение договора добровольного страхования жилья и потом уже не отвертишься.

Эксперты «Реального времени» развенчали этот миф, однако дали понять: к введению в действие нового закона легкомысленно относиться не стоит — рискуешь оказаться в проигрыше, правда, не потому, что взыщут пени.

Ответ на первый и главный вопрос — обяжут ли граждан страховать жилье — отрицательный. Не обяжут, говорит вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров:

— Закона об обязательном страховании жилья у нас нет. Хочешь — плати. Не хочешь — не плати.

В первую очередь он направлен на то, чтобы переложить на страховщиков возмещение ущерба, который до сих пор в случае уничтожения жилья в результате наводнения, лесного пожара и тому подобных ЧП компенсировался государством. Фото 16.mchs.gov.ru

А если заплатил, не глядя?

Действительно, в законе от 03.08.2018 №320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нет ни слова об обязательном страховании жилья собственниками либо нанимателями — речь идет о добровольном страховании. А из контекста видно, что в первую очередь он направлен на то, чтобы переложить на страховщиков возмещение ущерба, который до сих пор, в случае уничтожения жилья в результате наводнения, лесного пожара и тому подобных ЧП компенсировался государством.

Но, по словам Сабирова, в Москве уже несколько лет в платежки за ЖКУ включается строка добровольного страхования, и «эту практику сейчас хотят распространить, в том числе и на Татарстан». А многие граждане опасаются, что, если по недосмотру единожды заплатишь за страховку, это будет знаком согласия, как говорится, на всю оставшуюся жизнь.

— Да, по закону, если ты оплатил — ты дал добро на заключение договора, — говорит Рустэм Сабиров. — Но существует механизм расторжения, и если обратиться в страховую компанию, то даже часть внесенной суммы вернут.

Есть, по его словам, и другой способ отказаться от страховки — просто не платить последующие страховые взносы. Первый пропадет, конечно, но взыскивать неуплаченную сумму страховщики не будут. Просто, случись что, страховку не выплатят или выплатят пропорционально оплаченной части услуги.

«Платить лучше, чем не платить»

— О введении обязательного страхования жилья в России разговоры идут уже лет двадцать, — говорит Рустэм Сабиров. — Я сам состоял как минимум в трех комиссиях по разработке закона о обязательном страховании гражданской ответственности собственников жилых помещений. Но сейчас речь идет не об этом, а о страховании своего жилья. Это, кстати, не новая практика, в СССР существовало обязательное страхование домов в сельской местности, и согласия жителей на это не спрашивали. Зато, если случался пожар, никто на улице не оказывался. И не надо было скидываться всем миром.

Сейчас введение обязаловки, по мнению страховщика, по карману никого сильно никого не ударило бы, а «справедливое возмещение» — обеспечило:

— В Москве уже лет пять, как сложилась практика добровольного страхования. В каждом округе определена страховая компания. Платежи с одной квартиры, насколько я знаю, составляют 10—15 рублей в месяц. А в случае ЧП люди получают минимальное возмещение. Не в полном объеме. Там цена полиса была бы другая, но чтобы не оказаться совсем на улице, хватит. А сейчас мы видим по телевизору, как все пострадавшие от ЧП получают новые дома, квартиры… Бодрые новости о новоселах расхолаживают. И уже были случаи, когда одни тушили, спасали свое имущество, а у кого дом поплоше — сидели и смотрели, как горит, с мыслью, что им деньги на новый дадут.

«Требуйте другой документ»

— Надо, чтобы страхование гражданской ответственности собственниками или нанимателями жилья стало обязательным, — считает юрист, член рабочей группы Общественной палаты РТ по общественному контролю в сфере ЖКХ и развития общественного самоуправления Зоя Куклина. — В результате, если что-то случается, например, кран сорвало, отопление протекло, потерпевшие соседи бегают по судам и возмещение им получить очень трудно.

Что же касается опасности выразить по неосторожности согласие на страхование своего жилья одним фактом уплаты месячного страхового взноса — тут Куклина категорична:

— Так смотреть надо, что оплачиваешь! Действительно, есть риск подмахнуть согласие не глядя таким образом.

— И что же делать, если видишь такую строчку в счете-фактуре, но не хочешь платить? Вычеркивать? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Ни в коем случае. У нас оплата распределяется по всем имеющимся в счете-фактуре строчкам пропорционально указанным в них суммам. Поэтому не уплатив за одну услугу, вы окажетесь должны понемногу за все. Если в счете-фактуре появилась новая строка, сумму в которой вы не согласны оплачивать, идите в расчетный центр, в управляющую компанию и требуйте другой финансовый документ для оплаты — без этой строки. Такой документ обязаны дать, поскольку Жилищным кодексом РФ обязательное страхование жилья не предусмотрено.

Дело добровольное

«Навязать эту услугу не могут, только если сами жители захотят квартиру застраховать, — подтвердили «Реальному времени» правоту Куклиной в пресс-службе Минстроя РТ. — В этом случае собственникам помещений необходимо провести собрание, выбрать компанию, провести инвентаризацию дома и квартир. Страховую компанию при этом определяют сами жильцы. И поскольку страхование не носит обязательный характер, пока жильцы на общем собрании не примут соответствующее решение, новую строчку в платежный документ никто не включит».

Есть и еще одна веская причина не вставлять новую строчку в счет-фактуру. В Минстрое РТ указали, что внесение услуги страхования в единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг сомнительно с точки зрения закона: «В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилищно-коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений и собственников помещений в многоквартирном доме включает в себя плату за коммунальные услуги и содержание жилого помещения, плату за наем (для нанимателей) и взноса за капитальный ремонт общего имущества (для собственников), и больше ничего. Нормативные правовые акты не предусматривают предоставления исполнителями ЖКУ услуги по страхованию жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме. А оплата дополнительных услуг и работ, не связанных с содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, вносится по отдельному платежному документу».