День в истории: День железнодорожника, день рождения шампанского и первое цирковое представление
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День железнодорожника (отмечается с 1896 года).
- День рождения шампанского (считается, что именно в этот день в 1668 году Дом Пьер Периньон, монах-бенедиктинец, изобрел шампанское).
В этот день произошли следующие значимые события
- 1326-й — на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии на этом месте возвели Успенский собор.
- 1777-й — в Лондоне состоялось первое в Европе цирковое представление, организованное отставным старшим сержантом 15-го полка легких драгун Филипом Эстли. На круглой арене выступали наездники на лошадях.
- 1783-й — Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, устанавливающий российский протекторат над Восточной Грузией.
- 1836-й — в московском Кремле установлен Царь-Колокол.
- 1914-й — Великобритания объявила войну Германии.
- 1922-й — похороны изобретателя Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.
- 1962-й — Лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсон Мандела был заключен в тюрьму, в которой провел 28 лет. За это время он стал символом борьбы чернокожего населения Южноафриканской Республики против расистского режима апартеида. После выхода на свободу Мандела был избран президентом страны.
Кроме того, в этот день родились сразу несколько исторических личностей:
- 1901-й — Луи Армстронг (ум. 1971), выдающийся американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор.
- 1961-й — Барак Обама, 44-й президент США.
- 1875-й — Ганс Христиан Андерсен (р. 1805), датский писатель, поэт и сказочник.
- 1900-й — Исаак Левитан (р. 1860), русский художник.
- 1983-й — Юрий Левитан (р. 1914), диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР.
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