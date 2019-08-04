День в истории: День железнодорожника, день рождения шампанского и первое цирковое представление

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

День железнодорожника (отмечается с 1896 года).

День рождения шампанского (считается, что именно в этот день в 1668 году Дом Пьер Периньон, монах-бенедиктинец, изобрел шампанское).

В этот день произошли следующие значимые события

1326-й — на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии на этом месте возвели Успенский собор.

1777-й — в Лондоне состоялось первое в Европе цирковое представление, организованное отставным старшим сержантом 15-го полка легких драгун Филипом Эстли. На круглой арене выступали наездники на лошадях.

1783-й — Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, устанавливающий российский протекторат над Восточной Грузией.

1836-й — в московском Кремле установлен Царь-Колокол.

1914-й — Великобритания объявила войну Германии.

1922-й — похороны изобретателя Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.

1962-й — Лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсон Мандела был заключен в тюрьму, в которой провел 28 лет. За это время он стал символом борьбы чернокожего населения Южноафриканской Республики против расистского режима апартеида. После выхода на свободу Мандела был избран президентом страны.

Кроме того, в этот день родились сразу несколько исторических личностей: