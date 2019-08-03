Минстрой Татарстана назвал дату окончания реконструкции НКЦ «Казань»

Реконструкция Национального культурного (НКЦ) «Казань» завершится в третьем квартале 2020 года.

По проекту реконструкции, в НКЦ разместят хранилище на 2,4 млн условных единиц хранения, читальные зоны, актовый зал, конференц-зал, многофункциональный зал, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий и т.д., пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Ранее Минниханов поручил разместить коллекцию НКЦ «Казань» в новом музее. Он разместится в пустующем здании Казани, на ул. Баумана, 3. Здание 1780 года постройки является объектом культурного наследия, ранее здесь располагался городской магистрат.