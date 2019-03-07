Минниханов поручил разместить коллекцию НКЦ «Казань» в новом музее на Баумана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил разместить коллекцию НКЦ «Казань» в новом музее.

Он разместится в пустующем здании Казани, на ул. Баумана, 3. Здание 1780 года постройки является объектом культурного наследия, ранее здесь располагался городской магистрат.

«Это позволит создать настоящий музей города, музей Казани, на главной пешеходной улице, рядом с метро, а также с нашими основными музеями. Это поможет привлечь еще большее количество туристов, усилить внимание к истории древней Казани», — сказал Минниханов.



Также он поручил провести инвентаризацию и внести предложение по размещению Культурно-выставочного центра «Русский музей», передает пресс-служба президента РТ.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказывала, что музейная экспозиция, находящаяся в НКЦ «Казань», будет перевезена в музей Казанского Кремля.