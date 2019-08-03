Юрий Дюпин: «Если б не вариант с «Рубином», я принял бы предложение «Тамбова»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о том, куда мог перейти до предложения казанского клуба.

«Когда отправлялся в Казань, я даже не знал, в какой футбол хочет играть Шаронов. Но в первый же день он объявил, что играем по схеме 4-3-3. Что подразумевает крен в сторону атаки. Требования Романа Сергеевича — контроль мяча, скорость, прессинг. Когда правильно расставляешь футболистов на поле, при потерях мгновенно вступаешь в отбор, успеваешь перекрыть свободные зоны — с тобой будет тяжело любому сопернику. Все это наигрывается на тренировках.

До предложения «Рубина» я долго беседовал по телефону с Григоряном. Если б не вариант с «Рубином», я принял бы предложение «Тамбова». У Григоряна год отыграл в Хабаровске, мне нравилось с ним работать. Требовательный, жесткий, но справедливый. Отличный мотиватор, с великолепным чувством юмора», — сказал Дюпин.

Напомним, после трех сыгранных туров РПЛ казанский «Рубин» набрал 7 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.