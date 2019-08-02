ФСС РФ: скоро начнется пилотный проект по электронным медкартам работников

Пилотный проект по электронной медицинской карте работника будет доступен не только для врачей, но для работодателя и Фонда социального страхования (ФСС). Проект начнет реализовываться в ближайшее время в нескольких регионах, передает ТАСС.

«Мы приступаем в двух базовых областях, несколько регионов рассматриваются по этому пилотному проекту. С одной стороны, у нас будут учреждения здравоохранения, с другой стороны, предприятие, и третья сторона — это ФСС», — сказал замглавы Фонда социального страхования РФ Сергея Алещенко.

Пилотный проект будет проходить на наиболее травмоопасных производствах, таких как транспорт, промышленность, добыча полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что при переезде в другой регион жители России смогут получить доступ к своим медицинским картам через личный кабинет на портале госуслуг.

