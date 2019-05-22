Жители России получат круглосуточный доступ к медкартам

При переезде в другой регион жители России смогут получить доступ к своим медицинским картам через личный кабинет на портале госуслуг. Об этом заявила замминистра здравоохранения Елена Бойко в интервью «РГ».

По ее словам, в настоящее время данная возможность доступна не для всех россиян.

«Сейчас необходимо, чтобы клиники были подключены к единому цифровому контуру, начали создавать медицинские документы в цифровом формате, а также хранили их у себя и регистрировали в федеральную систему», — подчеркнула Бойко.

Планируется, что доступ каждого гражданина к его электронным медицинским документам должен быть обеспечен до конца 2024 года.

Напомним, ранее в Минздраве РФ заявили о разработке стандартов по охране здоровья офисных работников.