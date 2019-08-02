Организатор «террористического краудфандинга» получил 17 лет колонии

В Северо-Кавказском окружном военном суде огласили приговор по делу 20-летнего жителя Дагестана Керима Шайхвалиева, которого судили за содействие терроризму. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в 2016 году он организовал сбор денег для террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Для этого он создал в мессенджере Telegram группу «Помощь братьям», и за девять месяцев 2017 года боевикам и их семьям люди перечислили на банковские счета Шайхвалиева 119 тыс. рублей.

Однако он успел перевести на банковские карты участников незаконных вооруженных формирований в Сирии только 55 тыс. рублей. В сентябре 2017 года Шайхвалиев был задержан.



При назначении наказания суд учел приговор, вынесенный Шайхвалиеву в 2018 году. Тогда подсудимый признал вину в том, что в сентябре 2017 года, получив как совершеннолетний загранпаспорт, пытался выехать к боевикам в Сирию. Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы за попытку вступить в НВФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области.

