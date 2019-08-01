Бывший глава администрации Нефтекамска незаконно выделил служебную квартиру полицейскому

В Башкирии бывшего главу администрации города Нефтекамска осудили за превышение должностных полномочий за незаконное выделение служебной квартиры.

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, в мае 2014 года глава администрации вынес постановление, в котором служебная двухкомнатная квартира в Нефтекамске предоставлялась заместителю начальника местного отдела полиции по договору служебного найма.

Позже, в феврале 2015 года, чиновник вывел жилье из специализированного жилищного фонда, издав постановление о распределении указанной квартиры. После этого между местной управляющей компанией и полицейским был заключен договор социального найма на эту квартиру, при этом ни правоохранитель, ни его семья не относились к категории малоимущих граждан и не имели право на безвозмездное предоставление жилья.

Вследствие аферы у городской администрации была украдена недвижимость стоимостью 1,5 млн рублей. Подсудимый вину не признал, бывшему чиновнику судом назначено наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии пытался сдать восьми казанцам несуществующую квартиру.