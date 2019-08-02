Прокуратура обвинила два аэропорта Татарстана в загрязнении среды

Камский транспортный прокурор требует привлечь к ответственности виновных в ненадлежащем сборе и утилизации опасных отходов аэропортов «Бегишево» и «Бугульма».



Речь идет об антифризе, который относится к веществам III класса опасности и используется в этих аэропортах для удаления льда и предотвращения образования ледяной корки на поверхности воздушных судов. Это влечет за собой образование отходов антифриза.

В ходе проверки надзорного ведомства установлено: в аэропортах «Бугульма» и «Бегишево» пока не разработана необходимая документация по учету и контролю за такими отходами, а значит не обеспечен и надлежащий порядок их сбора и утилизации, в нарушение требований Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1988 «Об отходах производства и потребления».

Такая ситуация, как считают в прокуратуре, влечет за собой загрязнение окружающей среды и позволяет предприятиям не платить за это специальный сбор.

Материалы прокурорской проверки уже направлены в Росприроднадзор для привлечения юридических и должностных лиц к административной ответственности.