За семь месяцев добыча нефти в России выросла на 2%

По итогам января-июля 2019 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 325,01 млн тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле добыча составила 47,15 млн тонн нефти (-0,6%).



По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 2,4%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Так, добыча «Татнефти» за семь месяцев составила - 17,43 млн тонн, в июле - 2,6 млн тонн.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года группа «Татнефть» добыла 14,829 млн тонн нефти. Это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.