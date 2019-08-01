Reuters: КНДР осуществила новый ракетный пуск

В США сообщили, что Северная Корея осуществила запуск нового ракетного снаряда.



По данным американских чиновников, запуск не представляет угрозы для США. При этом, неясно, сколько снарядов было выпущено, пишет Reuters.

Отмечается, что пуск похож на тот, который произошел недавно с территории Корейского полуострова.

Напомним, 25 июля военные Южной Кореи зафиксировали запуск неустановленного снаряда в районе восточного побережья КНДР. По предварительным данным, речь идет о пуске снаряда малой дальности.