КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда

Военные Южной Кореи зафиксировали запуск неустановленного снаряда в районе восточного побережья КНДР. По предварительным данным, речь идет о пуске снаряда малой дальности.

Агентство Рёнхап со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея сообщило, что запуск был произведен в районе северокорейского города Вонсан. В КНШ сообщили, что «отслеживают ситуацию» и сохраняют боеготовность.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.