Новый iPhone будет поддерживать стилус Apple Pencil

Новые смартфоны iPhone от компании Apple, которые выйдут осенью этого года, будут поддерживать стилус Apple Pencil.



Сейчас это устройство совместимо с некоторыми моделями iPad, пишет Business Insider со ссылкой на аналитиков Citi Research.

Среди других функций, которые аналитики ожидают увидеть в новом смартфоне Apple — безрамочный экран, увеличенный аккумулятор и тройная камера на двух более дорогих моделях.

Цена новых iPhone, по мнению аналитиков, будет в среднем составлять $1 тыс.

Ранее специалисты собрали макет нового смартфона от Apple, прозванного журналистами iPhone XI. На видео показана модель, созданная на основе чертежей, слитых в интернет.