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Новый iPhone будет поддерживать стилус Apple Pencil

22:34, 01.08.2019
Новый iPhone будет поддерживать стилус Apple Pencil
Фото: pexels.com

Новые смартфоны iPhone от компании Apple, которые выйдут осенью этого года, будут поддерживать стилус Apple Pencil.

Сейчас это устройство совместимо с некоторыми моделями iPad, пишет Business Insider со ссылкой на аналитиков Citi Research.

Среди других функций, которые аналитики ожидают увидеть в новом смартфоне Apple — безрамочный экран, увеличенный аккумулятор и тройная камера на двух более дорогих моделях.

Цена новых iPhone, по мнению аналитиков, будет в среднем составлять $1 тыс.

Ранее специалисты собрали макет нового смартфона от Apple, прозванного журналистами iPhone XI. На видео показана модель, созданная на основе чертежей, слитых в интернет.

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Технологии
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