В Москве согласовали митинг 10 августа численностью до 100 тыс. человек, организаторы это опровергли

Мэрия Москвы согласовала проведение акции «За допуск» независимых кандидатов, она состоится 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Заявку подала глава муниципального округа Гагаринский, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, пишет ТАСС со ссылкой на первого замруководителя столичного департамента региональной безопасности Василия Олейника. Разрешенная численность участников акции — сто тысяч человек.

Сама Русакова заявила в Facebook, что не договаривалась с представителями мэрии о проведении митинга.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки».