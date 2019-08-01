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В Москве согласовали митинг 10 августа численностью до 100 тыс. человек, организаторы это опровергли

21:43, 01.08.2019
В Москве согласовали митинг 10 августа численностью до 100 тыс. человек, организаторы это опровергли
Фото: скриншот трансляции vk.com

Мэрия Москвы согласовала проведение акции «За допуск» независимых кандидатов, она состоится 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Заявку подала глава муниципального округа Гагаринский, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, пишет ТАСС со ссылкой на первого замруководителя столичного департамента региональной безопасности Василия Олейника. Разрешенная численность участников акции — сто тысяч человек.

Сама Русакова заявила в Facebook, что не договаривалась с представителями мэрии о проведении митинга.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки».

ОбществоВласть
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