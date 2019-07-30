Следком возбудил уголовное дело из-за протестов в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Дело возбужден по статье «Массовые беспорядки».
По данным следствия, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции призывала участвовать в ней, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки. Участники мероприятия в центре Москвы игнорировали законные требования полиции не нарушать общественный порядок, «применили насилие в отношении представителей власти», а также прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце, сообщается на сайте ведомства.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») против участника несанкционированного митинга, прошедшего в Москве 27 июля.
Протестующий кинул в бойца ОМОНа мусорный бак. Если будет доказано, что противоправные действия против представителя власти нанесли вред здоровью или повлекли смерть, фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.Происшествия
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