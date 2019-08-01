В Башкирии потушили единственный природный пожар в регионе

В Башкирии в 21:00 по местному времени ликвидировали природный пожар на площади 76 гектаров. Об этом «Реальному времени» сообщили в МЧС по РБ.

Там отметили, что действующих природных пожаров на территории Башкирии нет.



О локализации пожара на территории Зилаирского района стало известно вчера. В республиканском главке МЧС сообщили, что предприняты необходимые меры, чтобы защитить от огня ближайший населенный пункт — Камыш-Узяк, в котором проживают два человека. По периметру произведена опашка. На пути распространения пожара имеются естественные преграды — река Сакмара и автомобильные дороги.