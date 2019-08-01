Минобороны протестировало «военный интернет» — СМИ

Министерство обороны РФ протестировало работу «военного интернета». Беспроводная сеть позволит передавать информацию со скоростью 300 мбит/сек.

Как пишут «Известия», локальная сеть не имеет точек обмена трафиком, которые бы связывали его с глобальным интернетом.

Все передаваемые данные были зашифрованы при помощи мобильных комплексов «Никель». В Минобороны заявили, что в перспективе такие линии связи позволят передавать практически любой объем информации по всей территории страны.

Как отмечается, в учениях участвовали порядка 4,5 тыс. военнослужащих. Для создания беспроводной сети было использовано более 1,5 тыс. средств связи, в том числе мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС и станции космической связи Р-438-Н «Белозёр». Чтобы развернуть всю технику, военным потребовалось около часа, утверждают в ведомстве.