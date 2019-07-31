Правительство РФ потребовало тушить пожары в Сибири «не из окон министерств»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пожары в Сибири нужно тушить на месте, а «не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов».

По его словам, самой главной задачей является недопущение распространения огня на населенные пункты. Со своей стороны правительство выделит дополнительные средства на усиление группировки по тушению возгораний, пишет RT.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении лесных пожаров в Сибири. Указание ведомству было дано после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Более того, вооруженные силы будут находиться в Иркутской области до особого распоряжения главы государства.

Лесные пожары охватили почти 3 млн гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.