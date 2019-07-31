В Башкирии бывшего полицейского осудили за слив информации похоронщикам

В башкирском Ишимбае прошел суд над бывшим полицейским, который сливал информацию об умерших работникам ритуальных услуг. За свою деятельность в период с 2015 по 2017 год правоохранитель получил в общей сумме 80 тыс. рублей.

Как установлено судом, обвиняемый в должности оперативного дежурного мгновенно сообщал о фактах смерти в городе Ишимбае и в Ишимбайском районе директору ритуального салона «Память». Адреса умерших полицейский сообщал с помощью СМС-сообщений или WhatsAрр. За одно сообщение, которое помогало работникам ритуальной службы оперативно предлагать услуги родственникам погибших, представителю власти перечислялась 1 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину частично. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 322 тыс. рублей. Помимо этого, мужчине нельзя работать в правоохранительных органах 2 года.

Ранее «Реальное время» сообщало о суде над главой ритуального агентства и полицейским в Челнах.