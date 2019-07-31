Жителя Альметьевска подозревают в избиении пожилой матери, ее госпитализировали в состоянии комы

30 июля в одну из больниц Альметьевска доставили 63-летнюю пенсионерку с ушибом головного мозга, в состоянии комы.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего сына потерпевшей. Он пояснил, что еще 28 июля распивал алкоголь с матерью. В какой-то момент между ними возникла ссора, сын избил мать, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный татарстанец забил и закопал в навозе работника из Башкирии.