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Жителя Альметьевска подозревают в избиении пожилой матери, ее госпитализировали в состоянии комы

12:58, 31.07.2019
Жителя Альметьевска подозревают в избиении пожилой матери, ее госпитализировали в состоянии комы
Фото: realnoevremya.ru

30 июля в одну из больниц Альметьевска доставили 63-летнюю пенсионерку с ушибом головного мозга, в состоянии комы.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего сына потерпевшей. Он пояснил, что еще 28 июля распивал алкоголь с матерью. В какой-то момент между ними возникла ссора, сын избил мать, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный татарстанец забил и закопал в навозе работника из Башкирии.

Происшествия Татарстан
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