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Аналитики определили, где в Европе самый доступный бензин

11:17, 31.07.2019
Аналитики определили, где в Европе самый доступный бензин

Жители Люксембурга могут позволить себе купить 2 855,6 л бензина на среднюю зарплату. В этой стране самое доступное топливо в Европе, убеждены аналитики.

При этом бензин 95-й марки стоит в стране 95 рублей в переводе на российскую валюту. Стоимость дизельного топлива составляет 78,1 рубля.

Вторую строчку занимает Норвегия (2243,4; 118,6 рубля), третью — Австрия (2104,1; 89,7 рубля).

Россия находится на 16-й строчке, говорится в исследовании «РИА Рейтинг». При цене топлива всего в 45,5 рубля на среднюю зарплату граждане могут купить лишь 927,1 л «95-го».

Самое недоступное топливо на Украине, считают эксперты. Здесь при цене в 74,7 рубля средней зарплаты хватит лишь на 279,6 л.

АналитикаПромышленностьНефтьНефтехимияБизнесРозничная торговля
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