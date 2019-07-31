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Российские юристы готовят налоги для криптовалют

07:58, 31.07.2019
Российские юристы готовят налоги для криптовалют
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В России юристы работают над системой налогообложения цифровых активов. В первую очередь они намерены приравнять токены к имуществу.

Среди основных предложений — предоставление налоговых льгот майнерам, отмена НДС на операции с криптовалютами, создание единой системы кросс-курсов для денежного измерения токенов и ряд других, пишет «Коммерсант».

Сейчас проект закона «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», принятый Госдумой в конце мая в первом чтении, не предполагает регулирования «вольных» токенов и классической платежной криптовалюты.

ЭкономикаФинансыТехнологииIT
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