Российские юристы готовят налоги для криптовалют

В России юристы работают над системой налогообложения цифровых активов. В первую очередь они намерены приравнять токены к имуществу.

Среди основных предложений — предоставление налоговых льгот майнерам, отмена НДС на операции с криптовалютами, создание единой системы кросс-курсов для денежного измерения токенов и ряд других, пишет «Коммерсант».

Сейчас проект закона «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», принятый Госдумой в конце мая в первом чтении, не предполагает регулирования «вольных» токенов и классической платежной криптовалюты.