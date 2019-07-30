Роман Шаронов: «Атмосфера на матчах и количество болельщиков — это реакция на нашу игру в первых турах»

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов на встрече с болельщиками в честь начала сезона поделился мыслями о повышении посещаемости домашних матчей своей команды.

— Я думаю, большое количество болельщиков на трибунах это реакция на те матчи, которые мы отыграли. Это реакция болельщиков, они зарядились эмоциями, которые невозможно купить ни за какие деньги, потому что футбол — это игра номер один. И мы рады, что подарили эти эмоции, мы хотим двигаться в этом же направлении.

— Плейлист во время разминки для меня был сюрпризом, потому что музыка это музыка, но на первом месте футбол. Для меня это был приятный сюрприз, не знаю, как это на игроков повлияло. В целом атмосфера мне понравилась.

Что готов сделать, чтобы «Рубин» был более открытым? Нужен определенный баланс. У нас есть цели, тренировочный процесс. Люди не видят, какую работу проводят игроки на футбольном поле и на базе, так как восстановление и подготовка к тренировке занимает много времени. Информация из команды будет больше, как только достигнем определенного баланса, — сказал Шаронов.

Напомни, после трех туров РПЛ «Рубин» занимает третье место в РПЛ, набрав семь очков. Следующую игру подопечные Шаронова проведут дома, против московского ЦСКА.