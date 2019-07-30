СМИ: власти США позволили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера

Власти американского штата Индиана выдали разрешение на эксгумацию останков гангстера Джона Диллинджера, которые захоронены на кладбище Crown Hill в Индианаполисе.

Таким образом была удовлетворена просьба племянника Диллнджера. Он должен вернуть их к 16 сентября. Причины эксгумации не уточняются, сообщает Indianapolis Star.

Джон Герберт Диллинджер был грабителем банков. В свое время объявлен врагом общества номер один по классификации ФБР. За все время своей преступной деятельности ограбил около двух десятков банков и четыре полицейских отделения, дважды бежал из тюрьмы, а также был обвинен в убийстве полицейского в Чикаго. Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году.

