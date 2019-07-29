Возбуждено первое уголовное дело против участника митинга в Москве

Уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») возбуждено против участника несанкционированного митинга, прошедшего в Москве 27 июля.

Как сообщает ТАСС, протестующий кинул в бойца ОМОНа мусорный бак. Если будет доказано, что противоправные действия против представителя власти нанесли вред здоровью или повлекли смерть, фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Реальное время» сообщало о задержании свыше тысячи человек во время проведения несанкционированного митинга в Москве. По официальным данным, в акции участвовали 3,5 тыс. человек.

Кроме того, сегодня СМИ опубликовали монолог росгвардейца-срочника, участвовавшего в разгоне этого митинга.