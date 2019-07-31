Из-за погодных условий на российские курорты приехало меньше туристов

Популярность России как туристической страны стала снижаться по сравнению с майскими и июньскими показателями текущего года. Количество продаж находилось на уровне примерно в 5 процентов. А в перечень наиболее востребованных направлений вошли Сочи, Анапа, Адлер и Крым. Если говорить об объеме потраченных средств в среднем на каждого туриста, то в течение лета он не превышал 64 000 рублей, а на прошлой неделе составил лишь 56 000 рублей, и это, даже не смотря на то, что курс доллара остается стабильным.

Согласно исследованию, проведенному порталом TURIZM.RU, специалисты данного рынка сошлись во мнении, что основной причиной уменьшения туристического потока в РФ стала погода. Например, в последние дни июля в Краснодарском крае регулярно объявлялись штормовые предупреждения. А в последние выходные месяца из-за дождей набережная Геленджика оказалась подтопленной. Более того, даже жаркой погоды, которая так нравится курортникам, в последнюю неделю июля практически не было. Например, 29 июля в Адлере температура воздуха составляла всего +25°C, в Анапе ситуация с погодой такая же. Морская вода прогрелась до +24°C. Более того, метеорологи сами точно не могут сказать, какая температура ожидается в последний месяц лета.

Также Россия стала менее популярной из-за того, что туроператоры стали предоставлять хорошие скидки в другие страны. Например, на данный момент имеется много предложений в такие туристические страны, как Испания и Италия. Величина скидки составляет 20 процентов.

Приведем несколько примеров на одинаковые даты, куда можно отправиться после 12 августа (туры на двоих):

Римини. Путевка обойдется в 42 000 рублей. Предлагается отдых в гостинице «три звезды», включены завтраки.

Коста-Брава, Испания. На аналогичные даты тур обойдется в 56 000 рублей.

Остров Крит. Первая береговая линия здесь стоит 50 300 рублей, отель «три звезды» с завтраками.

Также имеется широкий выбор направлений в Грецию, где всегда сухая и жаркая погода.



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