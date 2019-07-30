Сегодня Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения. Этой осенью он собирается в Россию

Сегодня день рождения отмечает известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Ему исполняется 72 года.

4 октября ожидается визит Шварценеггера в Петербург. Там он намерен выступить на образовательном событии Synergy Global Forum, которое пройдет на «Газпром Арене». Форум, как ожидается, посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы намерены пригласить представителей Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать мировой рекорд посещаемости для образовательного мероприятия.

Напомним, в этом месяце президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о «смерти» Шварценеггера. Сам Шварценеггер вскоре опроверг это заявление и предложил президенту «сравнить налоговые декларации».