Правкомиссия выступила за проект о совершенствовании законодательства в сфере госзакупок

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предполагает совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Документ подготовлен Минфином. Законопроект предлагает внести изменения, которые направлены на ускорение закупочных процедур. Документ рассмотрят на заседании правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что действие закона о госзакупках не затронет творческую деятельность российских учреждений культуры. Об этом говорится в концепции законопроекта «О культуре». В концепции указано, что основная деятельность учреждений культуры делится на две части: творческую (профессиональную) и общехозяйственную. При этом первая часть не будет подпадать под действие 44 Федерального закона о госзакупках, а вторая реализуется на общих основаниях.