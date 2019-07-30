Генконсул рассказал о десятках смертей российских туристов в Анталье

Генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза рассказал о десятках зарегистрированных смертей соотечественников, которые приехали на отдых в этот регион.



По его словам, российским туристам следует более адекватно оценивать состояние здоровья и следовать рекомендациям врачей. Генконсул отметил, что в этом году из Антальи самолетами было эвакуировано восемь тяжелобольных, пишет «РИА Новости».

Кроме того, многие туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны, находясь в воде или выезжая на экскурсии. Каждый год фиксируется большое число инфарктов, инсультов и сердечных приступов.

«Реальное время» сообщало ранее о том, что Владимир Путин подписал указ об отмене части санкций против Турции. Также было возобновлено действие соглашения о взаимных поездках между Россией и Турцией.