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Генконсул рассказал о десятках смертей российских туристов в Анталье

14:01, 30.07.2019
Генконсул рассказал о десятках смертей российских туристов в Анталье
Фото: torange-biz.com

Генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза рассказал о десятках зарегистрированных смертей соотечественников, которые приехали на отдых в этот регион.

По его словам, российским туристам следует более адекватно оценивать состояние здоровья и следовать рекомендациям врачей. Генконсул отметил, что в этом году из Антальи самолетами было эвакуировано восемь тяжелобольных, пишет «РИА Новости».

Кроме того, многие туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны, находясь в воде или выезжая на экскурсии. Каждый год фиксируется большое число инфарктов, инсультов и сердечных приступов.

«Реальное время» сообщало ранее о том, что Владимир Путин подписал указ об отмене части санкций против Турции. Также было возобновлено действие соглашения о взаимных поездках между Россией и Турцией.

ОбществоМедицина
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