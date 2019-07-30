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В Казани из «Тандема» эвакуировали 500 человек

12:58, 30.07.2019
В Казани из «Тандема» эвакуировали 500 человек
Фото: instagram.com/kazan.chp

В казанском развлекательном комплексе «Тандем» сработала автоматическая пожарная сигнализация, пришлось эвакуировать около 500 человек.

ГУ МЧС РФ по РТ сообщает, что все помещения ТРК проверены, вызов ложный. Подразделениям дан отбой, электрики на месте разбираются, почему сработала автоматическая система.

Напомним, ранее сообщалось, что в башкирском Октябрьском в жилом доме произошел пожар, пришлось эвакуировать почти сто человек.

Происшествия Татарстан
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