Из-за пожара в Октябрьском из дома эвакуировали почти сотню человек

Фото: ГУ МЧС РФ по Башкирии

Пожар на третьем этаже пятиэтажного дома произошел накануне ночью в городе Октябрьском в Башкирии. В ходе тушения пожара из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 99 человек, из них 32 ребенка.

Сообщение о пожаре поступило в органы МЧС в 23.18, в 00.30 открытое горение ликвидировано, в 00.50 — пожар потушен полностью. В борьбе с огнем участвовали 7 единиц техники и 18 человек личного состава.

Площадь пожара составила 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ. Причина возгорания устанавливается.



Напомним, в Башкирии с начала года на пожарах погибли 164 человека.

