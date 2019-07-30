В России завтра вступит в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

С 31 июля в России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью. Теперь куплю-продажу недвижимости с долевой собственностью или оформление на нее ипотеки необязательно заверять у нотариуса, если в сделке участвуют все совладельцы.

Упрощение связано со вступлением в силу поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости». Если раньше все сделки с имуществом с участием долевых собственников подлежали нотариальному заверению, теперь договоры купли-продажи, дарения, наследования могут быть заключены в простой письменной форме. При условии, что документ подписан всеми долевыми собственниками.

Остается возможность оформить сделку нотариально при желании долевых собственников. В случае, если один из них откажется принимать участие в сделке, остальные должны будут обратиться за надлежащим оформлением договора к нотариусу.

Подробнее о новом порядке сделок с недвижимостью — в материале «Реального времени».