В Казани водитель «краснобуса» подрался с пассажиром, пытаясь защитить девушку

В соцсетях появилось видео, на котором видна перепалка между водителем автобуса в Казани и пассажиром. Инцидент происходит в 33-м автобусе на остановке ул. Мусина со стороны ТРК «Парк Хаус».

Со слов очевидца, который записывает видео, водитель заступился за девушку, которую перед этим толкнул один из пассажиров. Последний был явно с этим несогласен. После того как водитель поговорил с ним в салоне, пассажир зашел к нему в кабину и попытался подраться. Но казанца смогли вывести.

Напомним, в марте в Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.