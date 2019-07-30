В мэрии Казани рассказали о конкурсе в детские летние лагеря

Председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов рассказал, насколько отдых в детских летних лагерях популярен.

— Отдых в лагерях достаточно популярен. В некоторых из них есть даже конкурс — два-шесть человек на место. Путевки на самые популярные и интересные смены раскупаются еще в феврале, а в июне найти путевку на лето, как правило, уже невозможно, — цитирует Фаизова пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее стало известно, что казанская вожатая детского лагеря снялась для журнала Playboy. В разделе конкурса «о себе» 19-летняя Рада Романова сообщает, что учится на преподавателя начальных классов и работает вожатой в детском лагере. «Мне очень нравится заниматься всесторонним развитием детей, это воодушевляет», — пишет она. Подробнее — в материале «Реального времени».

