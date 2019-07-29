В Иркутской области за сутки эвакуировали более тысячи человек

Фото: МЧС по Иркутской области

За последние сутки спасатели эвакуировали в Иркутской области 1076 человек, в том числе 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них 8 детей.

Всего в зону наводнения попали 357 домов с населением 2089 человек в следующих районах: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Так, в Байкальске паводок разрушил пролет моста местного значения. Водители объезжают его по федеральной трассе Р-258 «Байкал».

Напомним, что в начале лета в Иркутской области случились паводки, в результате которых погибли 25 человек.