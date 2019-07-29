В Казани на Баумана задержали отмечавших день ВМФ дебоширов

Этой ночью в Казани на улице Баумана задержали семь человек, шумно отмечавших день Военно-морского флота. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УВД по Казани, на них составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Дебоширов заметили около часу ночи. Одетые в тельняшки и с флагами ВМФ в руках, они вышли на проезжую часть перед ТЦ «Кольцо», частично перекрыв движение. По сообщениям очевидцев, на тот момент толпа дебоширов насчитывала несколько десятков человек.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов попытались успокоить собравшихся, однако к наиболее агрессивным пришлось применить силу. При этом, как пояснили «Реальному времени», сопротивление при аресте в вину им пока не вменялось.