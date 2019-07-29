Володин объяснил, почему не появится инициатива о запрете покупки машины без наличия гаража

Председатель Госдумы Вячеслав Володин исключил возможность того, что в перспективе купить машину смогут только те, у кого есть парковочное место или гараж.

— Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана, потому что нарушает права граждан, — объяснил Володин. Так он отреагировал на сообщения о том, что сначала россиянам придется покупать гараж и, только предоставив на него документы, можно будет приобрести машину. Об этом сообщается на официальном портале Госдумы.

Напомним, ранее сообщалось, что в России начнут строить роботизированные парковки-пазлы.