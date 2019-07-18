В России начнут строить роботизированные парковки-пазлы
Роботизированные паркинги могут начать возводить на территории России в городах-миллионниках в ближайшем будущем.
Первые подобные механизированные многоуровневые парковки планируют построить летом 2020 года в Московской области. Их разместят вблизи железнодорожных станций, офисных зданий и жилых комплексов.
Общая емкость — до 250 машин на площади, достаточной для 80 автомобилей. Рассматривается территория возле МКАД с плотной застройкой, а также Красногорск, Люберцы, Балашиха и Химки, пишут «Известия» со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Роботизированные паркинги представляют собой многоуровневый склад-накопитель с «пазловым» принципом установки машин на стеллажах для хранения.
Разработкой проекта займется предприятия холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» — НПП «Старт».
Напомним, ранее Госдума РФ предложила сделать бесплатными первые 10 минут парковки по всей России.Авто
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