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В России начнут строить роботизированные парковки-пазлы

05:24, 18.07.2019
В России начнут строить роботизированные парковки-пазлы
Фото: pixabay.com

Роботизированные паркинги могут начать возводить на территории России в городах-миллионниках в ближайшем будущем.

Первые подобные механизированные многоуровневые парковки планируют построить летом 2020 года в Московской области. Их разместят вблизи железнодорожных станций, офисных зданий и жилых комплексов.

Общая емкость — до 250 машин на площади, достаточной для 80 автомобилей. Рассматривается территория возле МКАД с плотной застройкой, а также Красногорск, Люберцы, Балашиха и Химки, пишут «Известия» со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Роботизированные паркинги представляют собой многоуровневый склад-накопитель с «пазловым» принципом установки машин на стеллажах для хранения.

Разработкой проекта займется предприятия холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» — НПП «Старт».

Напомним, ранее Госдума РФ предложила сделать бесплатными первые 10 минут парковки по всей России.

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