Сына главы администрации Чебоксар задержали по подозрению в оставлении места ДТП

Сотрудники полиции Чувашии задержали водителя, который стал виновником ДТП с пострадавшими, после чего скрылся с места аварии.

Инцидент произошел 22 июля около 5.30 возле деревни Калмыково. Автомобиль Audi наехал на металлическое ограждение, после чего столкнулась с автомобилем УАЗ-3909.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Водитель УАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц. За медицинской помощью также обратился пассажир.

В результате было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали скрывшегося водителя. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

По информации источника «Интерфакса», задержанным оказался 20-летний Олег Ладыков, сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. До этого Олег Ладыков уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

Ранее по подозрению в злоупотреблении полномочиями был арестован замглавы кабмина Чувашии.

