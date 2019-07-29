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Китай разрешил поставлять сою со всей России

06:12, 29.07.2019
Китай разрешил поставлять сою со всей России
Фото: pixabay.com

Главное таможенное управление Китая сообщило о разрешении импортировать соевые бобы из всех российских регионов.

В заявлении ведомства отмечается, что «ввозимая из РФ соя не должна являться переносчиком карантинных вредных организмов». Она может поставляться с помощью поездов, самолетов, автомобилей, а также водного транспорта, пишет ТАСС.

Разрешение на ввоз сои вступило в силу с момента публикации.

Напомним, в конце марта на фоне торговой войны США и Китая сообщалось, что сельскохозяйственная продукция российского производства может вытеснить американские товары с китайского рынка. Речь шла о вине, соевых бобах и свинине из РФ.

ПромышленностьАгропром
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