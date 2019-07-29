Синоптики Татарстана прогнозируют похолодание и сильный ветер
Сегодня, 29 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов республики пройдет дождь.
Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15—19 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем максимальная температура воздуха не превысит 12—17 градусов тепла. В Казани прогнозируется от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах термометры покажут от +12°С до +15°С.Общество Татарстан
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