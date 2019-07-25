Гидрометцентр: арктическое вторжение принесет в Россию похолодание и снег

Синоптики предсказывают снег на севере России в эти выходные. В центральной части страны ожидается похолодание.

Резкая перемена климата будет вызвана «тропосферной ложбиной из Арктики», передает «Российская газета».

По прогнозам от Кольского полуострова до Средней Волги суточная температура будет ниже нормы на 4—7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура окажется ниже нормы на 8—10 градусов.

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.