В Bellingcat рассказали о кибератаках со стороны России

Основатель расследовательского проекта Bellingcat Элиот Хиггинс заявил о кибератаках на сотрудников группы. По его мнению, действия хакеров связаны с Россией.

Он пояснил, что участникам проекта, работающим над отравлением Скрипалей, стали регулярно присылать фишинговые ссылки.

«И снова Bellingcat обнаружил себя мишенью кибератак, и, почти наверняка, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, что наше влияние можно оценить по частоте, с которой агенты Российской Федерации — будь то хакеры, тролли или СМИ — пытаются на нас нападать», — написал Хиггинс в Twitter.

Yet again, Bellingcat finds itself targeted by cyber attacks, almost certainly linked to our work on Russia. I guess one way to measure our impact is how frequently agents of the Russian Federation try to attack it, be it their hackers, trolls, or media. https://t.co/DtixLzMDpI