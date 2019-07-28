Большинство жителей Германии выступили за укрепление отношений с Россией — опрос

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией.

Согласно данным опроса, проведенного Der Tagesspiegel, больше половины граждан страны из восточной Германии (72%) и 54% из западной части надеются на укрепление отношений между странами.

Кроме того, издание отмечает, что жители страны выражают недовольство введенными санкциями Запада против России, передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только при прогрессе в реализации минских договоренностей.

