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Большинство жителей Германии выступили за укрепление отношений с Россией — опрос

03:29, 28.07.2019
Большинство жителей Германии выступили за укрепление отношений с Россией — опрос
Фото: pixabay.com

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией.

Согласно данным опроса, проведенного Der Tagesspiegel, больше половины граждан страны из восточной Германии (72%) и 54% из западной части надеются на укрепление отношений между странами.

Кроме того, издание отмечает, что жители страны выражают недовольство введенными санкциями Запада против России, передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только при прогрессе в реализации минских договоренностей.

АналитикаОбщество
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