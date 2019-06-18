Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только при прогрессе в реализации минских договоренностей.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — сказала Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Канцлер Германии также уточнила, что лидеры ФРГ и Украины не обсуждали усиление санкций против России, передает ТАСС.



Ранее Зеленский на встрече с представителями США в Киеве призвал Соединенные Штаты ужесточить антироссийские санкции. В Госдуме РФ считают, что президент Украины сделал такое заявление, чтобы понравиться определенным политикам.