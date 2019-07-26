Apple запустит свою кредитку уже в августе

Новый проект Apple и Goldman Sachs — кредитные карты Apple Card — планируется запустить во второй половине августа. В это время корпорация из Купертино начнет выдавать карты.

Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, пишет Bloomberg. При обновлении «операционки» до iOS 12.4 приложение получит возможность поддержки карты.

С помощью карты ее владельцы смогут вернуть 1% от суммы покупки, совершенной с использованием физической карты, 2% от суммы покупки, совершенной через Apple Pay, и 3% от суммы покупок или услуг Apple.

Ранее Apple презентовала свою виртуальную кредитку Apple Card. Предполагается, что она будет привязана к Wallet и Apple Pay, а также возможен выпуск физической карты из титана. На презентации подчеркнули, что ни корпорация, ни ее партнеры не получат доступ к информации о тратах пользователей. При этом они обещали кэшбек и отсутствие комиссий за годовое обслуживание или просроченные платежи.