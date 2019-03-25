Apple показала виртуальную банковскую карту Apple Card

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Сегодня корпорация Apple провела в Купертино презентацию различных сервисов. В том числе компания показала кредитную карту Apple Card.

Виртуальную карту, выпущенную при поддержке Goldman Sachs и Mastercard, можно будет привязать к приложению Wallet и сервису Apple Pay. При этом корпорация будет выпускать ее и на физическом носителе: на титановой карте будут указываться только имя и фамилия владельца и логотип Apple.

На презентации подчеркнули, что ни корпорация, ни ее партнеры не получат доступ к информации о тратах пользователей. При этом они обещали кэшбек и отсутствие комиссий за годовое обслуживание или просроченные платежи.