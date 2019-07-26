Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Совет Федерации одобрил законопроект, увеличивающий количество малообеспеченных семей, которые смогут получать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка. Трансляция заседания Совфеда опубликована в YouTube.



Документ предусматривает повышение ежемесячной выплаты за рождение первого или второго ребенка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте.

Также для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума.

Напомним, что 24 июля Госдума РФ приняла данный законопроект в третьем чтении. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

