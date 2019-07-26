В Башкирии с начала года на пожарах погибли 164 человека

В Башкирии с начала текущего года в результате пожаров погибли 164 человека. Об этом на пресс-конференции в Уфе рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.

«На сегодняшний день в республике произошло 7440 пожаров, при которых погибло 164 человека, семь из них дети» — сказал Идрисов.

По его словам, 62% от всех пожаров в республике возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

Также среди основных причин пожаров в Башкирии Идрисов назвал нарушения правил устройства и эксплуатации оборудования (851 пожар) и нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления (600 пожаров).

Напомним, что 24 июля при пожаре в частном доме в Башкирии погибли двое мужчин.

